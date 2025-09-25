Лив Шрайбер, Майм Бялик и Дебра Мессинг против бойкота Израиля

Более 1200 представителей киноиндустрии опубликовали открытое письмо в ответ на призыв к бойкоту израильского кино, под которым подписались уже почти 4 тысячи кинематографистов, среди которых Хоакин Феникс, Тильда Суинтон, Оливия Колман и другие. В ряду других кинематографистов свои подписи под обращением поставили Лив Шрайбер, Майм Бялик и Дебра Мессинг.

"Мы знаем, что многие из вас руководствуются благими намерениями и верят, что выступают за мир, – обратились противники бойкота к своим коллегам. – Но ваши имена превращают в оружие, связывая с ложью и дискриминацией. Эта клятва стирает израильские голоса несогласных, узаконивает ложь и снимает ответственность с ХАМАСа. Если вы действительно хотите мира – призывайте к немедленному освобождению оставшихся заложников. Поддерживайте кинематографистов, создающих диалог между сообществами. Выступайте против ХАМАСа".

"История показывает, что бойкоты против евреев давно служили инструментом авторитарных режимов, – добавляет в личном сообщении актриса Дебра Мессинг. – Присоединяясь к этой инициативе, эти артисты сознательно или неосознанно оказываются на одной стороне с темным наследием антисемитизма.

Письмо, опубликованное в четверг некоммерческими организациями Creative Community for Peace и The Brigade, призывает сторонников бойкота пересмотреть свою позицию.

"Мы знаем, что такое сила фильма, – говорится в обращении. – Мы знаем, что такое сила истории. Поэтому мы не можем хранить молчание, когда история превращается в оружие, когда ложь подается как справедливость, и когда артистов обманывают, чтобы распространять антисемитскую пропаганду. Призыв, распространяющийся под брендом "Кинематографисты за Палестину", это не продиктованный моральными принципами поступок. Это документ, содержащий ложную информацию, которая призвана установить цензуру и уничтожить искусство. Подавлять именно те голоса, которые пытаются найти почву для диалога и выразить свою человечность, – неправильно, неэффективно и является формой коллективного наказания".

"История предостерегает нас, – говорится в заявлении. – Цензура уже использовалась для того, чтобы заставить кинематографистов замолчать: пропагандистская машина нацистской Германии, советская цензура и даже голливудские чёрные списки. Каждый раз это маскировалось под добродетель. И каждый раз это было угнетением. И каждый раз круг её жертв расширялся."

Среди звёзд, поддержавших призыв отменить бойкот, Джин Симмонс, Шэрон Осборн, Грег Берланти, Джерри О"Коннелл, Дженнифер Джейсон Ли, Лиза Эдельштейн, Эрин Фостер, Энтони Эдвардс, Ребекка Де Морнэй, Шерри Лансинг и Хаим Сабан.

Ранее идею бойкота израильской киноиндустрии раскритиковала крупнейшая голливудская компания Paramount.

"Мы не согласны с попытками бойкотировать израильских кинематографистов, – заявила директор по коммуникациям Paramount Мелисса Цукерман. – Подавление художников и авторов из-за их национальности не способствует лучшему пониманию и не продвигает дело мира. Глобальная индустрия развлечений должна поощрять художников рассказывать свои истории и делиться идеями со зрителями во всём мире. Нам нужно больше взаимодействия и диалога – а не меньше".