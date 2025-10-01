x
01 октября 2025
Культура

Фильм Амоса Гитая включен в программу кинофестиваля в Токио

Кинофестиваль
Берлинале
Венеция
Израильское Кино
время публикации: 01 октября 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 10:03
Амос Гитай
Joel C Ryan/Invision/AP

Картина "Голем в Помпеях" израильского режиссера Амоса Гитая включена в конкурсную программу международного кинофестиваля в Токио. Фильм предлагает современную интерпретацию сюжетов произведений Исаака Башевиса-Зингера и Вирджинии Вульф и рассказывает о противостоянии меньшинств доминирующему большинству. В главных ролях Ирен Жакоб, Менаше Ной, Минас Каравани, Бахира Аббаси, Лоран Наури, Ан-Лор Сегала и Пини Мительман. Съемки проходили во Франции и Италии.

Это уже двенадцатая картина Гитая в программах крупных международных кинофестивалях. В прошлом году в программе Венецианского кинофестиваля участвовала его лента "Почему война" – фантазия на тему переписки между Альбертом Эйнштейном и Зигмундом Фрейдом, которые размышляют о том, почему государства и народы продолжают вести кровопролитные войны. А в феврале 2024-го была показана интерпретация Гитая пьесы Эжена Ионеско "Носороги" Ионеско – "Шикун".

38-й Токийский международный кинофестиваль пройдёт с 27 октября по 5 ноября 2025 года.

