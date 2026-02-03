x
03 февраля 2026
СМИ: полиция намерена предъявить Бецалелю Зини обвинения "в пособничестве врагу"

Полиция
Контрабанда
Расследование
Газа
время публикации: 03 февраля 2026 г., 19:10 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 19:20
СМИ: полиция намерена предъявить Бецалелю Зини обвинения "в пособничестве врагу"
По информации новостных служб N12 и "Кан", в последний момент полиция добавила в обвинительное заключение против Бецалеля Зини и еще двух подозреваемых пункт "о пособничестве врагу во время войны". При этом в сообщениях отмечается, что Зини подозревается в контрабанде в Газу гражданских грузов, в частности, сигарет.

Расследование этого дела было начато около полутора месяцев назад, когда солдаты, размещенные на "желтой линии" в секторе Газы, во время проверки израильского грузовика обнаружили в нем "грузовые" беспилотники, мобильные телефоны, батареи, пестициды, электрические кабели и многие другие товары, запрещенные к ввозу в сектор как "товары двойного назначения". О грузовике было сообщено ШАБАКу и полиции Израиля, которые начали тайное расследование, в ходе которого была вскрыта целая сеть по контрабанде в сектор Газы, в которую входили евреи и арабы.

Бецалель Зини – один из командиров подразделения, отвечающего за разрушение зданий в Газе с помощью инженерной техники. Он также является владельцем компании "Бецалель Зини – предпринимательство и проекты" и как резервист отвечает за логистику в подразделении 2640. Он был задержан около двух недель назад. Он утверждает, что не имеет отношения к контрабанде. По его словам, в рамках своих должностных обязанностей он должен был проверять грузовики, въезжающие в сектор, что он и делал.

В полиции уверены, что Зини знал о том, что находилось в грузовиках, и пропускал их в Газу, получая за это деньги.

