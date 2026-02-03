x
Ближний Восток

Reuters: рядом с авианосцем Abraham Lincoln перехвачен иранский беспилотник

США
Иран
время публикации: 03 февраля 2026 г., 19:41 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 20:02
Reuters: рядом с авианосцем Abraham Lincoln перехвачен иранский беспилотник
Mass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur/U.S. Navy via AP

Во вторник, 3 февраля, американские военные сбили иранский беспилотник, приблизившийся к авианосцу Abraham Lincoln в Аравийском море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальный источник.

По информации агентства, для перехвата беспилотника Shahed-139 был задействован самолет F-35.

Инцидент произошел на фоне нарастания напряженности между Вашингтоном и Тегераном и масштабного развертывания военно-морских сил США в регионе. При этом переговоры между двумя странами остаются на повестке.

