В Иерусалиме началась встреча Биньямина Нетаниягу и Стива Виткоффа

В Иерусалиме премьер-министр Биньямин Нетаниягу, а также главы силовых структур встречаются со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом. В переговорах участвуют начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир и глава "Мосада" Давид Барнеа.

Израильская сторона, как пишет The Times of Israel, добивается от Вашингтона более жесткой позиции в отношении Тегерана.

После визита в Израиль Виткофф направится в Стамбул, где в пятницу, 6 февраля, состоится встреча с иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи для обсуждения возможного ядерного соглашения.

Визит Стива Виткоффа в Израиль состоялся после того, как начальник Генштаба в прошедшие выходные в Вашингтоне провел переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.