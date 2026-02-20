x
20 февраля 2026
Наука и Хайтек

Исследование выявило связь между употреблением сладких напитков и тревожностью у молодежи

Исследования
продукты питания
время публикации: 20 февраля 2026 г., 10:15 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 10:16
AP Photo/Bilal Hussein

Специалисты из Университета Борнмута приняли участие в крупном обзоре исследований, посвященных связи между рационом питания и психическим состоянием людей, чтобы выявить общие тенденции и закономерности. Итоги их работы были опубликованы в журнале Journal of Human Nutrition and Dietetics.

Тревожные расстройства остаются одной из ведущих проблем психического здоровья среди детей и подростков. По оценкам, в 2023 году примерно каждый пятый ребенок или подросток сталкивался с тем или иным психическим расстройством, и тревожность входила в число наиболее распространенных состояний. В проанализированных исследованиях уровень потребления сладких напитков оценивался с помощью опросников, после чего сопоставлялся с показателями психического здоровья молодых людей. К напиткам с высоким содержанием сахара относили газировку, энергетики, сладкие соки и сиропы, подслащенные чай и кофе, а также ароматизированное молоко.

Практически все рассмотренные работы указывали на связь между частым употреблением таких напитков и более выраженными симптомами тревожности. Однако ученые подчеркивают, что характер этих исследований не позволяет утверждать о прямой причинно-следственной зависимости. Не исключено, что повышенная тревожность сама по себе побуждает подростков чаще выбирать сладкие напитки. Кроме того, на оба фактора могут влиять и другие обстоятельства – например, особенности семейной обстановки или проблемы со сном.

