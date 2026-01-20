Музей Израиля возглавит профессор Яаков Гробман, уроженец Москвы

Музей Израиля сообщил о назначении новым директором профессора Яакова (Яши) Гробмана. В марте 2026 года он сменит Сюзан Ландау, возглавлявшую музей с сентября 2023 года.

Гробман родился в 1967 года в Москве, он сын художника Михаила Гробмана. Репатриировался в Израиль с семьей в 1971 году. Он выпускник художественной академии "Бецалель", обладатель докторской степени "Техниона" и пост-докторант Гарвардского университета.

Профессор факультета архитектуры и градостроительства "Техниона, с 2019 по 2022 год занимал должность декана факультета. Гробман – основатель и владелец компании Grobman Architects. Он курировал и инициировал выставки, а также разрабатывал архитектурные проекты для музеев и галерей, отмечает страница "Новости Музея Израиля"

.

"Музей Израиля - учреждение огромной значимости, и я рад начать руководить им в такой знаменательный период. Я благодарю Совет директоров за оказанное мне доверие и с нетерпением жду возможности работать с администрацией, кураторами и всеми сотрудниками музея, чтобы и дальше продвигать миссию музея как культурного учреждения с высочайшим международным статусом", – заявил новый директор.