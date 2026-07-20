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Культура

Израильтянин вошел в тройку призеров международного конкурса поклонников "Евровидения"

Евровидение-2026
время публикации: 20 июля 2026 г., 11:47 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 12:02
Израильтянин вошел в тройку призеров международного конкурса поклонников "Евровидения"
AP Photo/Martin Meissner

Представитель израильского фан-клуба "Евровидения" OGAE Israel Рои Бен Исраэль занял третье место в финале ежегодного международного конкурса поклонников конкурса песни – FANvision 2026. Об этом сообщает издание Euromix.

На сцене в Германии Бен Исраэль исполнил балладу "Милим" ("Слова"), с которой Харель Скаат представлял Израиль на "Евровидении-2010". В отличие от большинства участников, выбравших песни других стран, израильтянин решил исполнить композицию из национального репертуара. Выбор оказался удачным: в обоих голосованиях – зрительском и судейском – Бен Исраэль занял третье место.

Перед поездкой Рои признавался, что испытывал смешанные чувства и опасения, связанные как с личными переживаниями, так и с непростой международной обстановкой вокруг Израиля. Однако, по его словам, после прибытия он встретил исключительно теплый прием со стороны представителей других делегаций, а поддержка участников и публики стала одним из самых ярких впечатлений конкурса.

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