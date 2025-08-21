После продажи Paramount Брэндон Корфф переезжает в Израиль

Миллиардер Брэндон Корфф переезжает в Израиль. Об этом сообщили источники в израильском правительстве. В последние годы Корфф часто бывал в Израиле и помогал крупными пожертвованиями армии обороны Израиля, медицинским учреждениям и общественным проектам.

37-летний Брэндон Корфф – сын Шэри Редстоун, до недавнего времени председателя совета директоров медиаимперии Paramount Global, которую семья унаследовала от деда, Самнера Редстоуна. В состав Paramount Global входили такие активы как Paramount Pictures Corporation и CBS Entertainment Group. Однако недавно Шэри Редстоун согласилась продать активы, объяснив это событиями 7 октября и конфликтами из-за редакционной политики руководства CBS в освещении событий в Израиле. Компания Paramount была продана за 8 миллиардов долларов корпорации Skydance Media. Сделка была подписана 7 августа 2025 года.

Брэндон Корфф уже несколько лет делит свое время между Лос-Анджелесом и Тель-Авивом, поскольку состоит в отношениях с израильской топ-моделью Яэль Шельбия. Его брат Тайлер Корфф служил в одном из элитных подразделений ЦАХАЛа.

В 2025 году Корфф проводил в Израиле значительно больше времени, и его присутствие стало заметным. "Это позитивный и важный шаг для Израиля, – заявил представитель правительства. – Особенно в период, когда дипломатическое положение страны непростое, столь влиятельная фигура в мире медиа является ценным приобретением".

Связь Корфа с Израилем насчитывает уже несколько лет и отмечена его значительными благотворительными пожертвованиями в пользу различных израильских инициатив, включая Армию обороны Израиля, медицинские учреждения и местные общественные проекты.