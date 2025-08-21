Юваль Рафаэль объявила дату первого большого сольного концерта в Израиле

Певица Юваль Рафаэль объявила о том, что 9 октября на Суккот выступит в амфитеатре в тель-авивском парке а-Яркон с сольным концертом. Музыкальным продюсером шоу станет Амос бен Давид.

В программе прозвучит среди прочего песня "New Day Will Rise", которую Рафаэль исполняла со сцены "Евровидения-2025", а также композиции, которые она пела в телевизионном шоу "Следующая звезда" ("ציפור מדבר" группы Ethnix, "Dancing Queen" ABBA, "Anyone" Деми Ловато и др.).

"В основе этого концерта – простое и искреннее желание встретиться с моей публикой, – написала певица, – с теми, кто сопровождал и поддерживал меня на всех этапах моего пути. Это мой способ сказать им "спасибо"".

Юваль Рафаэль, выжившая в террористической атаке 7 октября 2023 года на фестивале Nova, представляла Израиль на "Евровидении" в Базеле в 2025 году. В голосовании зрителей она заняла первое место, а в общем зачёте – после сложения голосов телезрителей и профессионального жюри – второе, уступив лишь австрийскому певцу JJ.