Илья Хржановский: "Мой сын рискует жизнью на Западном берегу, противостоя израильской политике"

Режиссер Илья Хржановский рассказал в интервью журналу Screen, что работает над тремя новыми фильмами своего арт-проекта "ДАУ" и с ужасом наблюдает за войной в Газе.

"Я люблю Израиль, – сказал Хржановский. – Но то, что происходит на Западном берегу и в Газе, ужасно. И подобная политика приводит к лавине антисемитизма по всему миру". Режиссер также добавил, что его сын Андрей после учебы в University College в Лондоне переехал в Израиль и ведет репортажи о ситуации на Западном берегу и в палестинских деревнях.

"Он рискует своей жизнью, находясь там, борясь против политики государства Израиль, – сказал Хржановский. – Он действительно радикально левый. Я не согласен с ним на все сто процентов, я не согласен с ним во многих позициях, но в некоторых вещах я начинаю понимать его логику".

Cын кинорежиссёра Андрей переехал в Израиль из России после начала войны в Украине. 27-летний Хржановский, называющий себя журналистом и правозащитником, выступает за независимость Палестины и критикует политику Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В 2024 году он был задержан израильской полицией за видео, на котором приклеивает стикер с палестинским флагом и надписью "Свободу Палестине!" на мемориал в Сдероте, посвященный памяти капитана пограничной полиции Шило Коэна, погибшего от рук террористов ХАМАСа 7 октября 2023 года. У мемориала расположены бинокли. Хржановский утверждал, что экскурсии школьников к мемориалу проводятся для того, чтобы "маленькие дети видели геноцид вживую".

Хржановский-старший также прокомментировал призывы к бойкоту корпорации Mubi, которую пропалестинские активисты обвиняют в поддержке Израиля из-за полученных 100 млн.долларов от инвестиционной компании Sequoia Capital, которая также поддерживает израильскую оборонную промышленность.

"Mubi не продвигает ничего, что было бы "за войну" или "за геноцид", – сказал режиссёр. – Mubi делает хорошие фильмы, которые делают людей лучше". По словам Хржановского, протестующие против подобного финансирования "не могут разрушать хорошие компании – это моя позиция".

Режиссер также рассказал, что в следующем году надеется представить три новых фильма своего арт-проекта "ДАУ". Первой состоится премьера картины "Дау: Мать", над которым Хржановский работал последние два с половиной года. Проект "ДАУ" впервые был представлен на Берлинском международном кинофестивале в 2020 году. Изначально задумывался как байопик о советском физике, лауреате Нобелевской премии, Льве Ландау. Однако впоследствии превратился в целое арт-пространство, которое включало фильмы, специально оборудованные помещения и активное участие зрителей в перфомансе. В 2020 году вышли картины "ДАУ" и "ДАУ. Наташа". Всего в рамках проекта должно выйти 14 фильмов, которые Хржановский надеется показывать в ближайшие годы в кинотеатрах и на стриминговые платформы. Режиссер также сообщил, что сейчас монтирует два сериала из отснятого им материала с 2007 по 2011 год. "ДАУ" стал предметом острой критики со стороны журналистов и правозащитников в связи с тем, что во время съемок Хржановский воссозжал на площадке атмосферу эпохи сталинского террора, подвергнув актеров и статистов психологическому давлению.