Мишель Гондри отменил премьеру своего фильма в Израиле

Французский режиссер Мишель Гондри ("Вечное сияние чистого разума") принял решение отменить премьеру своего анимационного фильма "Майя, придумай название", которая должна была состояться на фестивале "Кино Юга" в ноябре. По словам организаторов фестиваля, режиссер снял картину с показа "в связи с текущей геополитической ситуацией. Об этом организаторам фестиваля сообщили дистрибьютеры фильма, не оставив возможности оспорить это решение.

Премьера анимационной ленты "Майя, придумай мне заголовок" состоялась на Берлинском международном кинофестивале в феврале 2025 года. Это автобиографическая лента, которая состоит из коротких мультфильмов, которые Гондри делал для своей дочери. Отец и дочь жилвут в разных странах, и каждый вечер он созванивался с Майей, просил ее придумать название новой истории, из которого и вырастал сюжет для небольшого анимационного фильма в технике stop motion. Героиней всех мультфильмов становилась сама Майя. Она же озвучила вместе с актером Пьером Нинэ полнометражную картину, которую отец составил из всех этих короткометражек.

Фестиваль "Кино Юга", который впервые после 7 октября пройдёт в полном формате в синематеке Сдерота, откроется сериалом Хагая Леви "Этти", мировая премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале.