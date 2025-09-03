Израильский режиссер Хагай Леви раскритиковал действия Израиля на фестивале в Венеции

Израильский режиссер Хагай Леви ("Сцены из супружеской жизни", "Наши парни") выступил с критикой действий израильского правительства в войне в Газе и вопросе освобождения заложников на Венецианском кинофестивале.

"Крайне важно говорить здесь о том, что происходит в Газе: там совершаются тяжёлые военные преступления, и Европа обязана это остановить, – заявил режиссер Хагай Леви на пресс-конференции в Венеции. – Правительство, которое управляет Израилем, убивает не только палестинцев, но и израильских граждан, находящихся в плену. Но важно знать, что есть сотни граждан, которые борются против этого правительства, и мы стараемся что-то изменить".

Хагай Леви – один из немногих израильтян, которые представляют свой новый проект на Венецианском кинофестивале в этом году. Обладатель премии "Золотой глобус" привез на остров Лидо сериал "Этти" по дневникам голландской еврейки Этти Хиллесум, погибшей в Аушвице. На пресс-конференции после премьеры "Этти" Леви вынужден был отвечать на вопросы о войне в Газе и призывам к бойкоту израильских артистов, которые прозвучали накануне фестиваля.

Режиссер признал, что "тяжелые чувства в отношении Израиля отчасти оправданы, и это невозможно отрицать", однако выступил против бойкота израильтян. "Очень важно прислушиваться к голосам, которые выступают против правительства изнутри, и таких голосов в Израиле немало – в особенности среди художников, – заявил он. – То, что сейчас происходит от нашего имени, лишено логики и просто ужасно". Леви также заявил, что среди почти полутора тысяч итальянских кинематографистов, которые подписали письмо с требованием к Венецианскому кинофестивалю выступить с осуждением войны в Газе, есть его близкие друзья.