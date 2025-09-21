x
21 сентября 2025
|
последняя новость: 14:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 сентября 2025
|
21 сентября 2025
|
последняя новость: 14:07
21 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Власти Израиля пытаются обязать Netflix и Disney вкладываться в израильское кино

Израильское Кино
Netflix
время публикации: 21 сентября 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 14:04
Власти Израиля пытаются обязать Netflix и Disney вкладываться в израильское кино
AP Photo/Jenny Kane

Министр связи Шломо Караи ("Ликуд") инициирует продвижение законопроекта, который обяжет стриминговые платформы Netflix, Disney, Apple и Amazon инвестировать в израильский контент. При этом американские медиагиганты категорически против такого шага и угрожают поднять цены для пользователей. Ожидается, что посол США в Израиле Майк Хакаби пригласит министра на разговор, чтобы выразить недовольство американской стороны такой инициативой.

Реформа телевещания, которую продвигает Караи, предусматривает, введение единого обязательства для всех телерадиовещательных компаний, чей доход превышает 40 млн.шекелей, инвестировать в производство оригинального израильского контента 6,5% процентов прибыли. Ранее инициатива была направлена только на израильские компании, но в новой редакции законопроект предусматривает, что подобный "налог" на израильское кино будут выплачивать и международные стриминговые сервисы, такие так Netflix, Disney+, Apple TV и Amazon Prime Video. Предполагается, что собранные средства будут направлены на производство драматических и документальных фильмов и телепередач.

Представители стриминговых гигантов уже не первый месяц посылают министру Караи сигналы о том, что введение нового закона в силу может повлиять на их присутствие на израильском рынке и приведет к повышению абонентской платы для пользователей. У этого конфликта есть и другая сторона -- стриминги не выплачивают роялти за израильский контент. Все израильские фильмы и сериалы, оказывающиеся в их библиотеках, стриминг-платформы приобретают у продюсерских компаний и вещательных организаций. Эти контракты не предусматривают выплат роялти актерам и музыкантам, принимавшим участие в проекте.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 16 сентября 2025

HBO откроет стриминг-платформу в Израиле