Власти Израиля пытаются обязать Netflix и Disney вкладываться в израильское кино

Министр связи Шломо Караи ("Ликуд") инициирует продвижение законопроекта, который обяжет стриминговые платформы Netflix, Disney, Apple и Amazon инвестировать в израильский контент. При этом американские медиагиганты категорически против такого шага и угрожают поднять цены для пользователей. Ожидается, что посол США в Израиле Майк Хакаби пригласит министра на разговор, чтобы выразить недовольство американской стороны такой инициативой.

Реформа телевещания, которую продвигает Караи, предусматривает, введение единого обязательства для всех телерадиовещательных компаний, чей доход превышает 40 млн.шекелей, инвестировать в производство оригинального израильского контента 6,5% процентов прибыли. Ранее инициатива была направлена только на израильские компании, но в новой редакции законопроект предусматривает, что подобный "налог" на израильское кино будут выплачивать и международные стриминговые сервисы, такие так Netflix, Disney+, Apple TV и Amazon Prime Video. Предполагается, что собранные средства будут направлены на производство драматических и документальных фильмов и телепередач.

Представители стриминговых гигантов уже не первый месяц посылают министру Караи сигналы о том, что введение нового закона в силу может повлиять на их присутствие на израильском рынке и приведет к повышению абонентской платы для пользователей. У этого конфликта есть и другая сторона -- стриминги не выплачивают роялти за израильский контент. Все израильские фильмы и сериалы, оказывающиеся в их библиотеках, стриминг-платформы приобретают у продюсерских компаний и вещательных организаций. Эти контракты не предусматривают выплат роялти актерам и музыкантам, принимавшим участие в проекте.