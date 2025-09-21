"Интервидение-2025" в Москве: победил Дык Фук

Вечером в субботу, 20 сентября, в Москве в зале Live Arena состоялся финал возрожденного песенного конкурса "Интервидение-2025". Победителем был объявлен певец Дык Фук (Вьетнам). Приз – 30 млн руб.

На втором месте с 373 баллами оказались представители Кыргызстана – трио Nomad. Третье место досталось представительнице Катара, певице Дане аль-Мир.

Представитель России, певец Shaman, после своего выступления попросил членов жюри не оценивать его и снял свою кандидатуру с голосования.

Было объявлено, что на конкурсе будут представлены 23 страны – участники от Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Кении, Китая, Колумбии, Кубы, Киргизии, Мадагаскара, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР. Но накануне финала стало известно о том, что представительница США Vassy не примет участие в конкурсе. Как заявили организаторы, Vassy снялась с конкурса "по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии (Vassy – гражданка США и Австралии).

В начале шоу с видеообращением к участникам конкурса обратился президент РФ Владимир Путин.

В следующем году конкурс планируется провести конкурс "Интервидение" в Саудовской Аравии.

Из тех, кто участвовал в конкурсе "Интервидение-2025", только Сербия в последние годы участвует также и в конкурсе "Евровидение". Россия и Беларусь такой возможности лишены (с 2022 и 2021 года, соответственно).

"Классический" конкурс "Интервидение" проводился в польском Сопоте в 1977-1980 годах. В России пытались ранее возродить этот конкурс.