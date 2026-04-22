Мировой суд в Москве заочно приговорил кинокритика Антона Долина к одному году колонии общего режима по делу о нарушении законодательства об "иностранных агентах".

Как сообщает "Медиазона", прокурор запрашивал для него один год и десять месяцев колонии. Кроме того, суд запретил Долину в течение двух лет администрировать интернет-ресурсы.

Сам Долин, комментируя приговор, написал, что не испытывает страха, хотя считает происходящее не формальностью, а "настоящими репрессиями". Он также заявил, что такие приговоры "вредны и опасны", и пообещал продолжить свою "противоправную деятельность – кинокритику: фильмы смотреть, статьи писать".