Суд в Москве заочно арестовал кинокритика Антона Долина
время публикации: 21 ноября 2025 г., 21:11 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 21:38
Савеловский суд Москвы заочно арестовал журналиста и кинокритика Антона Долина по обвинению в неисполнении обязанностей "иностранного агента" (часть 2 статьи 330.1 УК), сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
Следственный комитет в конце сентября объявил, что возбудил уголовное дело против Долина. Ведомство утверждало, что журналист "неоднократно уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством". В СК отмечали, что Долин "находится за пределами территории Российской Федерации".
Минюст РФ объявил Антона Долина "иностранным агентом" в октябре 2022 года.