Суд в Москве заочно арестовал кинокритика Антона Долина

Савеловский суд Москвы заочно арестовал журналиста и кинокритика Антона Долина по обвинению в неисполнении обязанностей "иностранного агента" (часть 2 статьи 330.1 УК), сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Следственный комитет в конце сентября объявил, что возбудил уголовное дело против Долина. Ведомство утверждало, что журналист "неоднократно уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством". В СК отмечали, что Долин "находится за пределами территории Российской Федерации".

Минюст РФ объявил Антона Долина "иностранным агентом" в октябре 2022 года.