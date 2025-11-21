x
21 ноября 2025
|
последняя новость: 23:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 ноября 2025
|
21 ноября 2025
|
последняя новость: 23:35
21 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Суд в Москве заочно арестовал кинокритика Антона Долина

Россия
время публикации: 21 ноября 2025 г., 21:11 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 21:38
Суд в Москве заочно арестовал кинокритика Антона Долина
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Савеловский суд Москвы заочно арестовал журналиста и кинокритика Антона Долина по обвинению в неисполнении обязанностей "иностранного агента" (часть 2 статьи 330.1 УК), сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Следственный комитет в конце сентября объявил, что возбудил уголовное дело против Долина. Ведомство утверждало, что журналист "неоднократно уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством". В СК отмечали, что Долин "находится за пределами территории Российской Федерации".

Минюст РФ объявил Антона Долина "иностранным агентом" в октябре 2022 года.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook