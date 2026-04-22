Культура

Умер организатор рок-фестивалей Евгений Горенбург

время публикации: 22 апреля 2026 г., 08:57 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 09:05
Фото: Иван Абатуров. Википедия

Известный музыкант и генеральный продюсер международного фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург скончался в возрасте 66 лет в Екатеринбурге, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Евгений Горенбург родился 13 января 1960 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил Свердловский медицинский институт. Работал врачом. С 80-х годов проводил выездные дискотеки. В 1987-м организовал рок-группу "Топ". Был соучредителем нескольких коммерческих организаций Екатеринбурга. 2000-2020 – директор и организатор ежегодного рок-фестиваля "Старый Новый Рок". С 2015 – директор фестиваля "Ural Music Night". Поддержал военное вторжение РФ в Украину, заявлял, что на его фестивалях не выступают те, "кто против Путина".

