Более двухсот работ великих мастеров – новая выставка в "Музее Израиля"

В "Музее Израиля" в Иерусалиме открылась выставка "Инструмент и послание – 600 лет печатного искусства". На ней представлено более 200 работ из коллекции печатной графики. Великие имена и большое искусство в малых формах.

Из запасников в "Музее Израиля" в Иерусалиме достали сокровища: монотипии, офорты, литографии, гравюры, шелкографии, ксилографии и т.д. Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Гойя, Кете Кёльвиц, Тулуз Лотрек, Макс Клингер, Жоан Миро, Пикассо, Уорхол, Кики Смит, Матисс, Луис Буржуа, Лукас Кранах Старший…

Некоторые работы на выставке представлены впервые. Но даже если что-то уже выставлялось – графика обычно спрятана в запасниках, достаётся по особым случаям. Она гораздо быстрее портится "на воздухе". Поэтому, когда достают и показывают – это большое событие.

Выставка включает 25 работ, подаренных музею в честь 60-летия, а также впервые будут представлены три новые работы, приобретённые закупочной группой "Здесь и сейчас".

Развеска глубоко продумана и хорошо освещена, условно "старая гравюра" как конфетки на тёмно-красном "бархате" стен в отдельном зале, с приглушённым светом (справа от входа). Можно подойти и рассмотреть. А более новые эстампы, требующие яркого света, вынесены в другие залы.

Работы не только не мешают друг другу, они выстраивают печатную хронологию, по которой можно улавливать изменения печатной моды и техники печати. В Израильских музеях вешают справа налево, так и надо обходить экспозицию, чтобы это прочувствовать.

Прямо перед входом на выставку (слева) – зал с экранами, где циклично показаны видео про процессы создания этого вида графики: некая поверхность-матрица, с которой печатается больше одной работы (кроме монотипии – там отпечаток один).

Когда поверхность – камень, разнообразные металлические пластины (цинк, медь, железо), линолеум, гель, шелковая сеть – стирается, или автор решил делать ограниченное количество экземпляров, матрица уничтожается или подвергается намеренной порче, чтобы избежать дальнейшего использования. Пикассо, например, свои медные пластины перечёркивал, а камни, с которых печатали деньги, разбивали при присутствии особой комиссии. Поэтому эти работы являются оригинальными (а не репродукциями).

Рука гравёра должна обладать особыми качествами, художник не всегда так умеет. На Рафаэля в своё время работал Маркантонио Раймонди, обладающий, по словам современников, "костяной рукой", позволяющей ему создавать гравюры без помарок. Но вся слава досталась как раз Рафаэлю. А вот Дюрер и Рембрандт работали сами. В "Доме Рембрандта" в Амстердаме до сих остались все инструменты мастера, включая прокатный станок.

Если вы мечтали увидеть "Меланхолию" Дюрера не под стеклом, тот самый "Сон разума, рождающий чудовищ" Гойи, и другие работы из серии "Капричос", способ борьбы с "отчаянием художника после ужасов войны" Макса Клингера, принты Жоана Миро и ещё многое, многое, многое другое – на данной выставке вас всё это ждёт.

Куратор выставки: Таня Сиракович, главный куратор искусств. Заведующая отделом рисунков и гравюр

Выставка продлится до 1 июня 2026 года.