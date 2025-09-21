x
21 сентября 2025
|
последняя новость: 21:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 сентября 2025
|
21 сентября 2025
|
последняя новость: 21:44
21 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Израильский сериал получил главный приз на фестивале в Берлине

Кинофестиваль
Израильское Кино
Сериал
время публикации: 21 сентября 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 21:15
Израильский сериал получил главный приз на фестивале в Берлине
AP Photo/Francois Mori

Несмотря на нарастающий бойкот Израиля, сериал "Плохой мальчик" Агар Бен-Ашер победил в номинации "Лучший драматический сериал" международного фестиваля сериалов и телефильмов в Берлине.

Директор фестиваля Марк Дриссен отметил, что в этом году на фестиваль было подано беспрецедентное количество заявок из более чем 50 стран мира. "Плохой мальчик" выделяется качеством сценария, аутентичностью, непосредственностью и силой эмоционального воздействия", – заявил Дриссен.

В основе сериала – реальная история израильского актера и комика Даниэля Хена, который в юности попал в тюрьму. Главный герой картины оказывается в исправительном заведении для несовершеннолетних, где выживать ему поможет актерский талант. Спустя много лет он займет важное место на израильской сцене, но страх, что его репутация будет разрушена, если о его прошлом станет известна, преследует его всю жизнь.

"Хороший мальчик" – один из самых успешных израильских сериалов последнего года. Он получил семь наград Израильской академии телевидения в апреле этого года, включая премии в категориях "Лучший драматический сериал", "Лучший сценарий" и "Лучший режиссер. Права на шоу приобрела стриминговая платформа Netflix.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 30 марта 2025

Израильский сериал "Немец" получил приз фестиваля Series Mania