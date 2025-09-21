Израильский сериал получил главный приз на фестивале в Берлине

Несмотря на нарастающий бойкот Израиля, сериал "Плохой мальчик" Агар Бен-Ашер победил в номинации "Лучший драматический сериал" международного фестиваля сериалов и телефильмов в Берлине.

Директор фестиваля Марк Дриссен отметил, что в этом году на фестиваль было подано беспрецедентное количество заявок из более чем 50 стран мира. "Плохой мальчик" выделяется качеством сценария, аутентичностью, непосредственностью и силой эмоционального воздействия", – заявил Дриссен.

В основе сериала – реальная история израильского актера и комика Даниэля Хена, который в юности попал в тюрьму. Главный герой картины оказывается в исправительном заведении для несовершеннолетних, где выживать ему поможет актерский талант. Спустя много лет он займет важное место на израильской сцене, но страх, что его репутация будет разрушена, если о его прошлом станет известна, преследует его всю жизнь.

"Хороший мальчик" – один из самых успешных израильских сериалов последнего года. Он получил семь наград Израильской академии телевидения в апреле этого года, включая премии в категориях "Лучший драматический сериал", "Лучший сценарий" и "Лучший режиссер. Права на шоу приобрела стриминговая платформа Netflix.