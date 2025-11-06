Актеров с антисемитскими взглядами якобы внесли в черный список Paramount

В одной из крупнейших голливудских студий – Paramount – якобы существует черный список звезд, с которыми студия не будет работать. Анонимный источник рассказал изданию /Variety, что в список попали кинематографисты, которых руководство студии считает антисемитами, ксенофобами или гомофобами. Неизвестно, попали ли в этот список актеры, которые подписали петицию организации Film Workers for Palestine, призывающую бойкотировать израильскую киноиндустрию. Студия Paramount, напомним, была первой крупной голливудской корпорацией, которая осудила эту петицию и заявила, что не собирается поддерживать бойкот. Следом к бойкоту отказались присоединиться и Warner Bros.

По информации Variety, произраильская позиция и ужесточение политики в отношении антисемитизма и ксенофобии объясняется тем, что 100 дней назад Paramount возглавил новый генеральный директор Дэвид Эллисон, отец которого – Ларри Эллисон – является близким другом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и вторым самым богатым человеком в мире после Илона Маска. Он также является крупным донором организации Friends of the IDF, оказывающей поддержку израильским военным.

Таким образом, отмечает Variety, Paramount сегодня становится одной из немногих крупных студий Голливуда, которые открыто занимают произраильскую позицию и проводят жёсткую внутреннюю политику против антисемитизма в индустрии развлечений.

Кроме того, новое руководство увольняет журналистов принадлежащего корпорации новостного канала CBS, если они были замечены в "недобросовестном освещении войны в Газе", что подразумевает антиизраильскую позицию. Эллисон назначил на пост главного редактора канала Барри Вайс, известную своей произраильской позицией, и приобрел произраильское издание The Free Press, созданное женой Вайс Нелли Баулс за 150 млн. долларов. На этом фоне руководство корпорации Paramount стало получать такое количество угроз, что компания вынуждена была усилить меры безопасности. Охрана Вайс и Баулс обходится корпорации в 10-15 тысяч долларов в день, пишет Variety.