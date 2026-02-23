Салли Руни назвала решение Высшего суда по Palestine Action победой гражданских свобод

Ирландская писательница Салли Руни приветствовала решение Высшего суда Великобритании, признавшего незаконным запрет движения Palestine Action на основании антитеррористического законодательства. В эксклюзивном интервью The Guardian она назвала вердикт "победой не только движения солидарности с Палестиной, но и гражданских свобод в Британии".

Неделей ранее Верховный суд Великобритании постановил, что внесение организации Palestine Action в список запрещённых организаций было несоразмерным и незаконным. Суд указал, что запрет привёл к "очень существенному посягательству" на свободу слова и свободу собраний – это стало одним из ключевых оснований удовлетворения иска, поданного соосновательницей движения Худой Аммори.

Руни представила два письменных свидетельства в поддержку иска. По словам писательницы, принципиальный вопрос заключался "не в том, оправданы ли действия Palestine Action, а в том, должно ли само обсуждение этого быть уголовным преступлением".

Она также подчеркнула, что применение Акта о терроризме к политической протестной группе является "крайним посягательством на права и свободу слова". По её мнению, основная функция закона состоит не столько в криминализации насилия, которое уже запрещено, сколько в криминализации законных действий – высказываний, объединений и финансовых операций.

Palestine Action боролась против британской военной поддержки Израиля, атакуя военные и политические объекты Великобритании. Решение признать Palestine Action террористической организацией было принято после того, как активисты движения базу британских ВВС в Брайз-Нортоне (Оксфордшир) и распылили краску внутри двигателей двух военно-транспортных самолетов Voyager (модификация Airbus A330). Ущерб от акции составляет 7 миллионов фунтов стерлингов (около 9,5 миллиона долларов). После акции были задержаны шесть активистов Palestine Action, а после объявления организации террористической полиция Великобритании арестовала более 2700 человек, выходивших на акции протеста против преследования Palestine Action. Выражение поддержки группе (в том числе и финансовой) предполагало до 14 лет лишения свободы.

После решения суда автор романов "Нормальные люди" и "Разговоры с друзьями" заявила о намерении направить доходы от своих произведений на поддержку Palestine Action. Ранее, в сентябре, она отменила поездку в Великобританию для получения литературной премии, опасаясь возможного ареста.