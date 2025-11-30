Салли Руни заявила, что ее книгу не опубликуют в Великобритании из-за поддержки Palestine Action

Ирландская писательница Салли Руни заявила, что с высокой долей вероятности больше не сможет публиковать новые произведения в Великобритании, пока действует запрет на организацию Palestine Action. Салли Руни публично поддерживает группу, объявленную в Британии террористической. Она также добавила, что ее книги могут полностью исчезнуть из книжных магазинов Великобритании, пока действует запрет.

"Если к моменту выхода моей следующей книги Palestine Action всё ещё будет находиться под запретом, то эта книга будет доступна читателям по всему миру и на десятках языков, но недоступна читателям в Соединённом Королевстве по той простой причине, что никто не сможет её опубликовать (если только я не соглашусь раздавать её бесплатно)", – заявила Руни, которая ранее публично пообещала переводить дохоты от своих книг на поддержку Palestine Action. Она также добавила, что из-за ее намерения издательство Faber&Faber не сможет переводить ей гонорары, а ее книги будут сняты с продажи. Руни подчеркнула, что это будет означать, что "поистине крайнее проявление вторжение государства в пространство художественного высказывания".

Ранее Салли Руни была вынуждена отменить свою поездку в Великобританию из-за угрозы ареста в связи с поддержкой террористической организации.