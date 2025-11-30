x
30 ноября 2025
|
последняя новость: 10:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2025
|
30 ноября 2025
|
последняя новость: 10:54
30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Салли Руни заявила, что ее книгу не опубликуют в Великобритании из-за поддержки Palestine Action

Литература
Великобритания
время публикации: 30 ноября 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 10:05
Салли Руни
Richard Shotwell/Invision/AP

Ирландская писательница Салли Руни заявила, что с высокой долей вероятности больше не сможет публиковать новые произведения в Великобритании, пока действует запрет на организацию Palestine Action. Салли Руни публично поддерживает группу, объявленную в Британии террористической. Она также добавила, что ее книги могут полностью исчезнуть из книжных магазинов Великобритании, пока действует запрет.

"Если к моменту выхода моей следующей книги Palestine Action всё ещё будет находиться под запретом, то эта книга будет доступна читателям по всему миру и на десятках языков, но недоступна читателям в Соединённом Королевстве по той простой причине, что никто не сможет её опубликовать (если только я не соглашусь раздавать её бесплатно)", – заявила Руни, которая ранее публично пообещала переводить дохоты от своих книг на поддержку Palestine Action. Она также добавила, что из-за ее намерения издательство Faber&Faber не сможет переводить ей гонорары, а ее книги будут сняты с продажи. Руни подчеркнула, что это будет означать, что "поистине крайнее проявление вторжение государства в пространство художественного высказывания".

Ранее Салли Руни была вынуждена отменить свою поездку в Великобританию из-за угрозы ареста в связи с поддержкой террористической организации.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 18 августа 2025

Салли Руни поделится гонорарами с признанной террористической организацией Palestine Action
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 03 ноября 2024

Салли Руни поддержала бойкот израильских издательских проектов