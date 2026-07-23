Французский музей объявил в розыск 424 картины, похищенные нацистами во время Второй мировой войны

Музей изящных искусств Орлеана запустил необычную кампанию по поиску произведений искусства, похищенных во время Второй мировой войны. Чтобы привлечь внимание общественности, музей оформил объявления о пропавших картинах в стиле классических плакатов "Wanted" ("Разыскивается") с Дикого Запада и призвал всех помочь в их розыске.

Главной "разыскиваемой" работой стал портрет французского художника и гравера Шарля-Николя Кошена Младшего, написанный знаменитым живописцем Жаном Симеоном Шарденом. Картина была похищена в июне 1940 года, когда во время немецкого вторжения в Орлеан был разграблен филиал городского музея. В общей сложности тогда исчезло около 350 произведений европейского искусства XVI-XIX веков, а некоторые работы были утрачены уже позднее, во время хранения в различных государственных учреждениях.

Сегодня в коллекции музея по-прежнему числятся пропавшими 424 произведения искусства. Среди них – работа мастерской Рафаэля, картины Эдуарда Мане, Лоренцо Косты, Ганса Гольбейна младшего и Антониса ван Дейка.

Директор музея Оливия Вуазен рассказала, что два года назад сотрудники начали составлять первый полный каталог утраченных произведений, поскольку до этого единого перечня не существовало. По ее словам, задача музея – создать инструмент, которым смогут пользоваться аукционные дома, антиквары, коллекционеры и все, кто может случайно столкнуться с одной из разыскиваемых работ.

"Мы хотим не только напомнить об этой истории и вернуть память о пропавших картинах, но и сделать каждого участником поиска, чтобы никто больше не мог сказать: "Мы не знали"", – отметила Вуазен.

Несмотря на то что с момента похищения прошло более 86 лет, музей не теряет надежды. За последние два года удалось вернуть три утраченные картины, причем каждая из них была обнаружена при совершенно разных обстоятельствах. По мнению руководства музея, это доказывает, что даже спустя десятилетия поиски могут привести к результату.

В рамках кампании музей публикует в социальных сетях фотографии исчезнувших произведений с крупной надписью "Wanted" и призывает пользователей делиться ими. "Награды нет, но, возможно, однажды вы узнаете картину, которую где-то видели. Это небольшой вклад в сохранение культурного наследия для будущих поколений", – говорится в одном из обращений музея.