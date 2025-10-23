Израильскую премьеру фильма "Да" Надава Лапида перенесли из-за беременности его жены

Израильская премьера фильма "Да" Надава Лапида, который впервые был показан на Каннском кинофестивале, не состоится в ноябре. Премьеру перенесли на 1 января 2026 года. По информации прокатчиков, выход фильма был отложен из-за плотного международного графика, требующего присутствия режиссера, а также из-за запланированных родов его жены – актрисы Наамы Прис, которая играет одну из главных ролей в картине.

Фильм "Да" был с интересом принят кинокритиками Каннского кинофестиваля, где он был показан во внеконкурсной программе "Двухнедельник режиссёров". Он вошёл в список номинантов на премию Европейской киноакадемии и включен в список лучших фильмов десятилетия по версии журнала "IndieWire". В Израиле фильм был номинирован на восемь премий Академии кино "Офир" и получил награды за лучший саундтрек и монтаж.