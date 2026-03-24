Картина Пауля Клее не смогла попасть на выставку в Нью-Йорке из-за закрытого в Израиле неба

Работа немецко-швейцарского художника Пауля Клее Angelus Novus (1920) не была представлена на выставке Paul Klee: Other Possible Worlds в Еврейском музее Нью-Йорка из-за задержки транспортировки из Израиля. Об этом сообщает издание Hyperallergic.

Картина должна была прибыть из Музея Израиля в Иерусалиме, однако ее перевозка была отложена из-за "текущих условий, влияющих на международные перевозки", говорится в пояснении к экспозиции. На данный момент произведение заменено временным экспонатом-заглушкой.

Несмотря на отсутствие оригинала, Angelus Novus занимает ключевое место в концепции выставки – для нее даже предусмотрено отдельное пространство. Работа считается одной из самых известных в экспозиции, во многом благодаря ее исторической связи с философом и критиком Вальтером Беньямином, который приобрёл ее в 1921 году. Впоследствии картина стала символом нацистских преследований и связана с трагической судьбой Беньямина.