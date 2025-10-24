"Перестаньте владеть". Борис Гребенщиков и "Бхагавад-гита" в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Гостем передачи стал Борис Гребенщиков – поэт, певец, музыкант, композитор, художник, сооснователь рок-группы "Аквариум". Предыдущие передачи с ним выходили в 2024, 2020, 2019 и 2014 годах.
Нынешний разговор, по определению Бориса Гребенщикова и ведущего – попытка исследовать самих себя по книге "Бхагавад-гита" через призму детских вопросов.
Зачем мы живем? А что такое жизнь?
Каждый из нас – это датчик того, что происходит во Вселенной. Жизнь – процесс восприятия.
Как узнать, что ты должен делать?
То, к чему сердце лежит.
Зачем люди воюют?
Потому что сильные отбирают у слабых... Не понимая, что владеть не нужно.
Что такое успех в жизни?
Эвдемония (εὐδαιμονία). Когда человек знает, что он находится на своем месте, в своё время, делает всё, что он может, и это у него прекрасно получается.
У вас одна минута, вас слышит весь мир. Что вы скажете?
Перестаньте владеть и желать владеть – и живите, наслаждаясь.
Разговор с БГ о БГ не окончен. В следующую пятницу ожидается продолжение.
