Культура

"Перестаньте владеть". Борис Гребенщиков и "Бхагавад-гита" в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: 24 октября 2025 г., 06:15
"Перестаньте владеть". Борис Гребенщиков и "Бхагавад-гита" в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
"Перестаньте владеть". Борис Гребенщиков и "Бхагавад-гита" в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Гостем передачи стал Борис Гребенщиков – поэт, певец, музыкант, композитор, художник, сооснователь рок-группы "Аквариум". Предыдущие передачи с ним выходили в 2024, 2020, 2019 и 2014 годах.

Нынешний разговор, по определению Бориса Гребенщикова и ведущего – попытка исследовать самих себя по книге "Бхагавад-гита" через призму детских вопросов.

Зачем мы живем? А что такое жизнь?

Каждый из нас – это датчик того, что происходит во Вселенной. Жизнь – процесс восприятия.

Как узнать, что ты должен делать?

То, к чему сердце лежит.

Зачем люди воюют?

Потому что сильные отбирают у слабых... Не понимая, что владеть не нужно.

Что такое успех в жизни?

Эвдемония (εὐδαιμονία). Когда человек знает, что он находится на своем месте, в своё время, делает всё, что он может, и это у него прекрасно получается.

У вас одна минута, вас слышит весь мир. Что вы скажете?

Перестаньте владеть и желать владеть – и живите, наслаждаясь.

Разговор с БГ о БГ не окончен. В следующую пятницу ожидается продолжение.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Борисом Гребенщиковым

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

Культура
