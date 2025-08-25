Греческая певица отменила выступление в Ашдоде из-за угроз антиизраильских активистов

Греческая певица Гликерия (полное имя – Гликерия Коцула) была вынуждена отменить запланированное выступление на приуроченном к Суккоту фестивале "Ушпизин" в Ашдоде.

Как сообщает Walla, давление на артистку со стороны антиизраильских активистов включало даже угрозы жизни, из-за чего греческая полиция организовала дежурство в окрестностях её дома на полуострове Халкидики. По словам источников издания, силовые структуры Греции рекомендовали Гликерии отложить гастроль в Израиле, "пока ситуация не успокоится".

"На протяжении всей карьеры я последовательно служила греческой культуре, ставя во главу угла любовь и уважение к публике, – написала Гликерия в социальных сетях. – Цель моей музыки – объединять, а не разъединять. Действия отдельных фанатиков неспособны подорвать ценность моего творчества и месседжа, который оно несёт".

Гликерия и её песни очень популярны в Израиле. Впервые певица побывала в стране ещё в 1993 года и с тех пор регулярно возвращалась с концертами – в 1994-м мэр Иерусалима торжественно вручил ей символические ключи от города. Среди прочего, она выступала на траурной церемонии по случаю третьей годовщины убийства Ицхака Рабина, а также пела для солдат ЦАХАЛ во время Второй Ливанской войны.