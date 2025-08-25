Ури Барбаш получит премию "Офир" за вклад в израильский кинематограф

Ветеран израильского кинематографа Ури Барбаш получит премию за жизненные достижения на предстоящей церемонии награждения премией "Офир". Барбаш – автор десятков фильмов и сериалов, среди которых номинант на "Оскар" и лауреат премии Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ "За решеткой" (1984), "Один из нас" (1989), "Время истины" (1991), "Весна 41-го" (2007), а также сериалы "Курс молодого бойца" (1998-2001), "Суд Кастнера" и другие.

"Ури Барбаш, отмечающий в эти дни 50 лет творчества, является одним из самых известных и влиятельных израильских режиссёров, – говорится в заявлении жюри премии. – С тех пор как его фильмы впервые были показаны на израильском телевидении в 1975 году и до сегодняшнего дня, Барбаш продолжает бескомпромиссный творческий путь, который оставляет глубокий след в израильской культуре. В 1980-е годы его лицо стало символом израильского кино как в Израиле, так и на международной арене. Вместе с братом, сценаристом и писателем Бени Барбашем, он доказал, что личные и политические фильмы, затрагивающие острые моральные темы, могут стать кассовыми хитами как в Израиле, так и за его пределами".

Церемония награждения премией "Офир" пройдет 16 сентября. По традиции, победитель в номинации "Лучший фильм" отправится представлять Израиль на премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В этом году по количеству номинаций на премию "Офир" лидирует картина "Море" Шая Кармели-Полака. Второе место по числу упоминаний занимает фильм "Иностранный язык" Михаль Брезис и Одеда Бен-Нуна. В категории "Лучший фильм" также участвуют ленты Надава Лапида "Да", "Нандаури" Этти Цико и "Кислород" Натали Браун.