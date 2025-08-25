Музыканты группы The Police подали многомиллионный иск к Стингу за невыплату роялти

Участники легендарной группы The Police, гитарист Энди Саммерс и барабанщик Стюарт Копленд, подали в суд на своего коллегу, певца и бас-гитариста Стинга (в исковом заявлении он фигурирует под своим настоящим именем – Гордон Мэтью Самнер). По словам музыкантов, Стинг задолжал им "миллионы фунтов" невыплаченных роялти.

Юристы, представляющие истцов, заявили изданию The Sun, что на протяжении долгого времени пытались добиться внесудебного урегулирования претензий их клиентов, однако не пришли к компромиссу. Теперь в ситуации будет разбираться Высокий суд Лондона.

Подробности дела пока остаются неизвестными. The Sun указывает, что за один лишь хит "Every Breath You Take" Стинг ежегодно получает примерно 550 тысяч фунтов отчислений – при этом Саммерс и Копленд соавторами этой песни не значатся. Энди Саммерс много лет добивался признания за ним соавторства этой композиции, утверждая, что её "планировалось выбросить в мусор", пока он не придумал в ней запоминающуюся гитарную партию.

Группа The Police – один из самых успешных британских составов рубежа 1970-80-х годов. Среди основных хитов ансамбля, помимо "Every Breath You Take", – "Message in a Bottle", "Don"t Stand So Close to Me", "Roxanne", "Walking on the Moon", "Every Little Thing She Does Is Magic" и многие другие. Единственным автором большинства самых популярных песен группы значится Стинг, хотя отмечается, что все трое музыкантов участвовали в их аранжировке.