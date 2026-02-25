Ефим Александров приглашает на юбилейный концерт "Песни еврейского местечка"

С 1 по 26 марта в Израиле будет выступать любимец публики, "голос европейской еврейской культуры" – певец, актер, режиссер и неутомимый хранитель идишистской песенной традиции Ефим Александров.

Ефим Александров представит в нашей стране обновленную программу "Песни еврейского местечка", которой, кстати, исполняется уже четверть века.

Вот что рассказывает Александров о своих выступлениях в Израиле: "За эти годы, в рамках проекта, только с симфоническим оркестром кинематографии, мы записали более ста музыкальных треков. Это без учёта других записей. И, конечно, в одном концерте все наши песни просто физически не возможно исполнить. Мы как-то подсчитали, что бы исполнить все песни записанные за эти годы, потребуется минимум пять концертов по 3 часа звучания каждый! Повторяю это только тот материал, который записан в красках большого симфонического оркестра. Поэтому в нашей юбилейной программе будут звучать только самые любимые песни. Любимые стихи. Весёлые и грустные рассказы… Мы совершим своеобразное музыкальное путешествие по страницам 25-летней истории нашего культурологического проекта " Песни еврейского местечка". И это будет не только музыкальное, но и видео путешествие… Для этого в программе будет работать специальный экран. Наших зрителей ждут премьеры и сюрпризы. Мне очень хочется, и надеюсь так и будет, что бы наш концерт-встреча, превратился в своеобразный домашний вечер, где собрались самые искренние и добрые друзья. А значит, уверен, у нас будет тепло и душевно. Пусть вокруг пылают пожары разногласий – в мире обязательно должно быть место для иного огня. Для тепла, которое не сжигает, а согревает души. Это – тепло человеческого единства, которое мы обязаны беречь и умножать. Наш концерт это прежде всего дань памяти нашим мамам и папам, нашим дедушкам и бабушкам, нашим замечательным предкам, некогда жителей еврейских местечек, которые пронесли сквозь страшные испытания, свет субботних свечей, свет еврейской души".

За 25 лет благодаря таланту, обаянию и бешенной трудоспособности артиста "Песни еврейского местечка", проехав по странам и континентам, из малоизвестных превратились в популярные, а сама программа разрослась, обогатилась и "обросла подробностями". Так что совсем не будет преувеличением заявить, что еврейское местечко Ефима Александрова за эти годы выросло до целой галактики. Об этом, кстати, в программе тоже есть песня.

Добившись всемирного успеха с исключительно еврейским репертуаром, Ефим Александров никогда не успокаивался и продолжал расширять и улучшать программу.

Так в красочном театрализованном представлении Ефима Александрова вместе с классическими "Тум-балалайкой", "Чири Бом" и "Их хоб дих цу фил либ" новыми красками заиграли с детства знакомые "Семь сорок", "История каховского раввина", "Жил на свете Хаим", "Дядя Эля" ("Аз дер рэбэ Элли Мейлех"), "Папиросн", "Бублички", "Поезд тихо ехал на Бердичев" и многие другие любимые песни нескольких поколений.

В репертуаре Ефима Александров не только еврейская классика, но и произведения современных авторов (зонги Джерри Бока из мюзикла "Скрипач на крыше", песни на стихи Михаила Танича, Евгения Евтушенко и др.), в том числе и израильтян – например, Самсона Кемельмахера из Ашдода и Бориса Зицермана из Арада, отца артиста, к сожалению, уже покойного.

Для больших юбилейных израильских концертов Ефим Александров подготовил все лучшее из своего репертуара, все то, что запомнилось и полюбилось зрителю за 25 ярких лет программы "Песни еврейского местечка". Что-то прозвучит в первоначальном традиционной варианте, что-то артист представит в новой форме и неожиданной аранжировке. Плюс обещанные сюрпризы, коими Ефим Александров любит удивлять публику, как заправский чародей. Ведь только благодаря его искусству и мастерству перед зрителем внезапно, словно из небытия, возникает ушедший уже в историю мир еврейских местечек с их музыкой и мудростью, печалью и радостью.

В марте во всех крупных городах Израиля развернется удивительное двухчасовое музыкальное шоу, в котором прозвучат и будут сыграны, а, как известно, каждая песня у Ефима Александрова – маленький спектакль, любимые еврейские песни. Вместе со знаменитым артистом, носителем национальной культуры, зрители отправятся в трогательное путешествие по еврейской песенной истории, трепетно хранящей традиции и образы прошлого.

Большие израильские гастроли автора, исполнителя, художественного руководителя и режиссер проекта "Песни еврейского местечка" Ефима Александрова с юбилейной программой "25 лет вместе" пройдут на лучших концертных площадках страны:

1 марта, в воскресенье, в 20:00 – в Нетании (Гейхал а-Тарбут, Аудиториум);

2 марта, в понедельник, в 20:00 – в Хайфе (Зал Раппопорт);

4 марта, в среду, в 20:00 – в Беэр-Шеве (Тамуз – Дом музыки);

5 марта, в четверг, в 20:00 – в Ашкелоне (Центр Конгрессов);

7 марта, в субботу, в 20:00 – в Ашдоде (Матнас Дюна-Юд);

9 марта, в понедельник, в 20:00 – в Ашдоде (Матнас Дюна-Юд);

10 марта, во вторник, в 20:00 – в Ор-Акиве (Гейхал а-Тарбут);

12 марта, в четверг, в 20:00 – в Ришон ле-Ционе (Зал Мофет);

14 марта, в субботу, в 20:00 – в Кармиэле (Гейхал а-Тарбут);

16 марта, в понедельник, в 20:00 – в Петах-Тикве (Зал Шарет);

18 марта, в среду, в 20:00 – в Холоне (Матнас Штейнберг);

23 марта, в понедельник, в 20:00 – в Реховоте (Центр Вайцман, зал Села);

25 марта, в среду, в 20:00 – в Иерусалиме (зал Реббека Краун, Иерусалимский театр);

26 марта, в четверг, в 20:00 – в Кирьят-Гате (Гейхал а-Тарбут им. Эдит Полак).

Фотографии из личного архива Ефима Александрова

Организаторы выступлений Ефима Александрова в Израиле компании AY Production под руководством Алона Юрика и YM Production под руководством Марка Юрика

Приобрести билеты на концерты Ефима Александрова

Публикуется на правах рекламы