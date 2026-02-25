"Букер": в длинный список международной премии вошли две книги иранских писательниц

Две книги иранских авторов вошли в длинный список международной Букеровской премии 2026 года, одной из самых престижных наград в области переводной художественной литературы. В список включаются произведения, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии.

Среди номинантов – знаменитый роман Шахрнуш Парсипур "Женщины без мужчин", который был впервые опубликован на персидском языке в 1989 году. После выхода книги в свет Парсипур была арестована иранскими властями, а книга запрещена в Иране. В центре сюжета – пять женщин с разными судьбами, которые оказываются вместе в саду на окраине Тегерана и пытаются выстроить собственное пространство свободы вне жестких общественных рамок. В 2009 году книга была экранизирована дебютанткой Ширин Нешат, которая получила премию "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

В длинный список также вошел роман "Ночи тихи в Тегеране" немецкой писательницы иранского происхождения Шиды Базияр. Это семейная сага, охватывающая несколько десятилетий – от событий исламской революции 1979 года до жизни иранской диаспоры в Германии. Роман исследует темы памяти, эмиграции, политического насилия и поиска идентичности, и ранее уже был отмечен литературными наградами в Германии.

Международная Букеровская премия присуждается ежегодно. Денежный приз в размере пятидесяти тысяч фунтов стерлингов делится поровну между автором и переводчиком. Короткий список будет объявлен позже, а имя победителя станет известно весной.