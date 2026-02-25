Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1463-й день войны. "Уничтожена израильская RADA"

Минобороны РФ 25 февраля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области. Нанесли поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерное, Циркуны, Каменная Яруга, Ольшаны, Жовтневое, Мартовое и Веселое Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Михайловка, Кондратовка, Угроеды и Мирополье Сумской области. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 11 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США и три орудия полевой артиллерии, в том числе американская гаубица М777. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Паламаревка, Благодатовка, Новоосиново, Староверовка, Грушевка Харьковской области и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, бронетранспортер "Буцефал", три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашина "Defender" производства Великобритании, 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Веролюбовка, Краматорск, Никифоровка, Алексеево-Дружковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад горючего и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов" и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Марьевка, Торское, Белицкое, Красноярское, Новопавловка, Ленина, Сергеевка, Кучеров Яр, Гришино, Доброполье Донецкой Народной Республики и Межевая Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 390 военнослужащих, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зеленая Диброва, Долинка, Комсомольское, Любицкое, Чаривное, Барвиновка Запорожской области, Александровка, Орестополь и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово и Щербаки Запорожской области. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также два склада боеприпасов и материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что, судя по сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 65 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 117299 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27873 танка и других боевых бронированных машин, 1674 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33474 орудия полевой артиллерии и минометов, 55252 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 200200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).