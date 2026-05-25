Израиль может лишиться права на участие в Евровидении из-за стремления правительства подчинить "Кан"

Европейский вещательный союз (EBU) направил официальное предупреждение израильскому правительству из-за инициативы по усилению контроля над общественным вещателем "Кан". В письме председателю финансовой комиссии Кнессета глава EBU Ноэль Куран выразил обеспокоенность планами передать контроль над бюджетом корпорации правительству.

По словам Курана, зависимость финансирования СМИ от решений властей подрывает независимость журналистики.

"Новостная система, зависящая от правительства в вопросе бюджета, не может независимо освещать деятельность того самого правительства, которое этот бюджет определяет", – говорится в письме.

В EBU подчеркнули, что защита общественного вещания от политического вмешательства является международным стандартом, связанным со свободой слова и правом на информацию. В организации считают, что использование финансирования как инструмента давления угрожает институциональной автономии общественных СМИ.

Глава EBU также предупредил, что ослабление независимости "Кан" может негативно сказаться как на доверии израильской аудитории, так и на международной репутации Израиля. По его словам, подобные шаги способны повлиять на восприятие страны как демократического государства со свободной медиасредой.

Особое внимание вызвало то, что письмо исходит именно от EBU – организации, отвечающей за проведение "Евровидения". Хотя прямых угроз санкциями в документе нет, в прошлом союз уже применял меры против стран, где фиксировалось политическое давление на общественные вещатели, включая временное отстранение от членства.

В случае дальнейшего конфликта это теоретически может поставить под вопрос участие Израиля в "Евровидении" и других международных проектах EBU.