последняя новость: 13:38
Культура

Мик Джаггер сыграет смотрителя маяка в новом фильме Аличе Рорвахер

Съемки
Музыканты
время публикации: 24 мая 2026 г., 12:55 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 13:02
Evan Agostini/Invision/AP; AP Photo/Natacha Pisarenko

Фронтмен группы The Rolling Stones Мик Джаггер присоединился к актерскому составу нового фильма итальянской постановщицы Аличе Рорвахер по визуальному романы Одри Ниффенеггер ("Жена путешественника во времени"). Музыкант исполнит роль смотрителя маяка в ленте Three Incestuous Sisters, съемки которой проходят на итальянском острове Стромболи.

По данным итальянских СМИ, Джаггера заметили по прибытии на остров: артист прилетел на вертолете, что сразу привлекло внимание местных жителей и журналистов.

Фильм станет англоязычным дебютом Рорвахер. История рассказывает о трех сестрах, влюбившихся в сына смотрителя маяка.

В актерский состав проекта также вошли Дакота Джонсон, Джесси Бакли, Сирша Ронан и Джош О'Коннор, который сыграет сына героя Джаггера.

