Обладатель "Оскара" Ричард Транк переехал в Израиль

Режиссёр-документалист Ричард Транк переехал в Израиль из Лос-Анджелеса и основал здесь продюсерскую компанию Sea Point Films and Media. Первым проектом компании будет фильм "Дорога домой" об израильтянах, переживших атаку 7 октября и проходящих реабилитацию.

"Жалею, что не принял это решение раньше, – сказал Транк в интервью The Times of Israel. – Но это уже не изменить".

Ричард Транк – автор и продюсер десятков фильмов о евреях и Израиле. Более 40 лет он работал в Центре Симона Визенталя в Лос-Анджелесе, возглавляя его продюсерское подразделение Moriah Films. В 1998 году Транк получил премию Американской киноакадемии "Оскар" как продюсер документальной ленты "Долгая дорога домой", которая рассказывает о судьбе переживших Холокост. По словам режиссера, его фильм о выживших в 7 октября станет печальным продолжением этой истории.

"Я вспомнил выживших, среди которых рос, тех, кто прошёл через Шоа, и как они справлялись, и как справляются эти люди, – говорит Транк. – И тогда я подумал: а что, если мы сделаем фильм, который в каком-то смысле станет "Долгой дорогой домой" 7 октября… Этот фильм об израильтянах, которые заново строят свою жизнь".