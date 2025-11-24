Автопортрет Фриды Кало продан за рекордные 54,7 млн долларов

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало под названием "Сон" был продан на нью-йоркском аукционе Sotheby's за рекордные 54,7 млн долларов. Таким образом "Сон" побил рекорд среди произведений, созданных женщинами – самая высокая цена до этого была заплачена за работу американки Джорджии О'Кифф "Цветок". В 2014 году на торгах Sotheby's эта картина с изображением цветка дурмана была куплена за 44,4 млн долларов.

Картина Фриды Кало "Сон" была написана в 1940 году. На ней изображена художница, спящая в кровати, которая парит в облаках. Это одно из немногих произведений Кало, которые всё ещё находятся в частной собственности за пределами Мексики, где её творчество имеет статус национального культурного наследия.