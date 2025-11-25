x
25 ноября 2025
25 ноября 2025
25 ноября 2025
Бывшая заложница объявила, что скоро выпустит книгу о пережитом в плену ХАМАСа

время публикации: 25 ноября 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 08:56
Мия Шем
Avshalom Sassoni/Flash90

Бывшая заложница Мия Шем в интервью 12 каналу рассказала, что ее книга уже готова к печати. "Книга уже готова. Осталось доработать кое-какие детали, – говорит Мия Шем. – Это будет книга об оптимизме в том числе". О том, что Мия Шем работает над книгой о плене, стало известно еще в марте 2025 года, когда бывшая заложница поделилась своими планами с подругой на модном мероприятии. Видимо, книга уже готова и скоро окажется на прилавках книжных магазинов.

Это не единственная творческая работа, которой сейчас занята бывшая заложница. В дни Хануки состоится премьера мюзикла "Симба, король львов", в котором Мия Шем сыграет Джуа – принцессу солнца саванны, которая приносит свет, надежду и благословение жителям Африки. Персонаж специально придуман для Мии Шем, которая выйдет на сцену впервые.

Мия Шем была ранена и похищена 7 октября 2023 года боевиками ХАМАСа. Она провела в плену 54 дня и была освобождена в рамках первой сделки.

Это уже третья книга бывших заложников, которая выходит в свет. Первой стал "Заложник" Эли Шараби – издание заняло первые строчки в списках бестселлеров в Израиле и за рубежом. Еще один заложник – Элия Коэн – издал книгу "Переговоры", которая стала бестселлером за два месяца.

