Трамп: "Покупка стримингом Netflix студии Warner Bros. может быть проблемой"

Президент США Дональд Трамп заявил, что доля рынка объединённой компании Netflix с медиахолдингом Warner Bros. и HBO Max "может стать проблемой". Он сказал, что заключенная сделка требует пересмотра. "Я буду участвовать в этом решении", – сообщил Трамп журналистам на красной дорожке церемонии вручения наград Kennedy Center Honors в Вашингтоне.

По словам Трампа, сопредседатель стримингового гиганта Netflix Тед Сарандос посетил Овальный кабинет на прошлой неделе, и назвал его "потрясающим человеком". "Я очень его уважаю, но это очень большая доля рынка", – сказал Трамп, имея в виду сделку о приобретении стримингом холдинга Warner Bros. и стримингового сервиса HBO, о которой стало известно на прошлой неделе. Согласно условиям громкой сделки, к клиентской базе Netflix, насчитывающей более 300 миллионов пользователей, добавится и HBO Max. По состоянию на конец третьего квартала Warner Bros. Discovery сообщала о 128 миллионах подписчиков на свои стриминговые сервисы, включая HBO Max, а также Discovery+ и спортивные платформы компании. Ожидаемая стоимость сделки – 83 миллиарда долларов.

Сделку между Netflix и Warner Bros. будут проверять Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия (FTC). Против сделки выступили участники рынка и представители Голливуда. По их мнению, продажа кинопроизводства Warner Bros. стримингу Netflix – еще один шаг на пути к сокращению кинотеатрального проката фильмов и переходу киносмотрения на стриминги. Netflix хоть и продюсирует качественное полнометражное кино, помимо сериалов, предпочитает сокращенный прокат в кинотеатрах (до нескольких недель), тут же выпуская фильм на своей платформе. Это подрывает рынок кинотеатров и традицию просмотра кино на большом экране, который, конечно, дает возможность совершенно иного эстетического восприятия фильма, чем просмотр на домашнем экране.