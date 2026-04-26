Михаил Пиотровский: "Закрытие Музея ГУЛАГа тоже есть сохранение исторической памяти"

Директор музея Эрмитаж Михаил Пиотровский, против которого несколько дней назад были введены санкции Европейского Союза, в интервью газете "Ведомости" поддержал закрытие российскими властями Музея истории ГУЛАГа.

"Музеи закрываются и открываются. Само закрытие Музея ГУЛАГа тоже есть сохранение исторической памяти. Это может быть в данный момент важнее для описания эпохи, чем открытые двери музея. Культура стоит над политикой, хотя политика все время пытается на нее влиять. Память ГУЛАГа может превращаться в память о "чудной тюремной системе" – мы знаем случаи, когда музеефикация оборачивалась историей тюремщиков, а не заключенных. Так что все непросто. Есть важнейший профессиональный вопрос руководства музея: "Что показывать сегодня, а что – завтра?"" – заявил он.

При этом, отвечая на вопрос о важности сохранения исторического центра Санкт-Петербурга, ученый, ставший на трех последних выборах доверенным лицом президента Владимира Путина и поддержавший войну против Украины, сообщил: "Человек без памяти – овощ. Нация без памяти – тоже. Мы не хозяева этого наследия: мы получили его для передачи, а не для того, чтобы им распоряжаться. Мы – и люди, и государство – имеем право поднять на него руку лишь в крайних случаях. Иногда лучше оставить здание, чтобы оно стояло и ветшало, чем делать "евроремонтную" реставрацию. Это касается памятников, музеев и всего остального".

Напомним, что вместо Музея ГУЛАГа появится первый в России "национальный Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа". Организаторы заявили, что экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Музей истории ГУЛАГа открылся в 2001 году. Он был посвящен памяти жертв репрессий, прежде всего сталинского периода СССР. С 2012 года музеем руководил Роман Романов. 14 ноября 2024 года было объявлено о "приостановке" работы музея в связи с "нарушениями пожарной безопасности". Его закрытие последовало за преследованием и уничтожением в России неправительственной организации "Мемориал", созданной в 1992 году для исследования политических репрессий в СССР.