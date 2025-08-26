Сценарист фильмов Кена Лоуча арестован британской полицией за поддержку Palestine Action

Сценарист Пол Лаверти, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и постоянный соавтор Кена Лоуча, был арестован вчера в Эдинбурге. Формальной причиной ареста стала футболка кинематографиста с надписью в поддержку пропалестинской группы активистов Palestine Action, которую британское правительство объявило террористической в июле этого года.

Лаверти принимал участие в акции протеста против ареста активистки шотландской пропалестинской группы Scottish Palestine Solidarity Campaign Мойры Макфарлейн, которой грозит обвинение по "Закону о терроризме" за футболку с надписью "Геноцид в Палестине, время действовать".

Полиция Шотландии подтвердила, что 68-летний мужчина был арестован по Закону о терроризме за "демонстрацию поддержки запрещённой организации", и добавила, что расследование продолжается.

Лаверти, давний соавтор режиссёра Кена Лоуча, написал сценарии к фильмам "Песня Карлы", "Сладкие шестнадцать" и "Я, Дэниел Блейк". Их совместная работа "Ветер, что качает вереск" о войне за независимость Ирландии удостоилась "Золотой пальмовой ветви" в Каннах. Кен Лоуч, кстати, один из немногих зарубежных режиссеров, которые присоединились к группе итальянских кинематографистов Venice4Palestine, которая требует от дирекции Венецианского кинофестиваля осудить "геноцид в Газе" и не пускать на фестиваль израильскую актрису Галь Гадот.

С момента вступления в силу запрета на деятельность Palestine Action 5 июля в Великобритании были арестованы сотни защитников активистов.