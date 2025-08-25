Venice4Palestine требует отозвать приглашение Галь Гадот на Венецианский кинофестиваль

Сообщество итальянских кинематографистов под названием Venice4Palestine обратилось к дирекции Венецианского кинофестиваля с требованием отозвать приглашение израильской актрисе Галь Гадот. Об этом сообщает издание La Repubblika. Фильм с участием Гадот "В руке Данте" Джулиана Шнабеля должен быть представлен в одной из внеконкурсных программ смотра. Актриса не планировала участвовать в премьере картины, однако коллектив Venice4Palestine решил выступить с требованием отменить присутствие Гадот и ее партнера по съемкам Джерарда Батлера, обвинив их в поддержке израильского правительства.

За три дня до открытия Венецианского кинофестиваля Venice4Palestinе, объединяющее около полутора тысяч итальянских и зарубежных кинематографистов, потребовало от дирекции смотра выступить с однозначной поддержкой жителей Газы и осуждением "геноцида палестинцев". Организаторы смотра ответили сдержанно, подчеркнув, что фестиваль "открыт для диалога" и сославшись на присутствие в программе фестиваля фильма тунисской постановщицы Каутер Бен Хании "Голос Хинд Раджаб". Видимо, не удовлетворившись сдержанным ответом дирекции фестиваля, Venice4Palestinе решили снова заявить о себе, потребовав отмены приезда Галь Гадот.

82-й Венецианский международный кинофестиваль стартует 27 августа и продлится до 6 сентября. Израиль представлен в программе двумя проектами: новым сериалом Хагая Леви "Этти" по дневникам голландской еврейки Этти Хиллесум, погибшей в Аушвице, и полнометражным фильмом "В руке Данте" Джулиана Шнабеля со звездным актерским составом (Галь Гадот, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Джерард Батлер, Аль Пачино, Джон Малкович и даже мэтр режиссуры Мартин Скорсезе).

Пропалестинские активисты объявили, планируют провести шествие "Остановите геноцид – свободу Палестине" 30 августа в 17.00 на острове Лидо, где проходит Венецианский кинофестиваль.