Выжившие актеры разрушенного театра Мариуполя представят в Израиле спектакль "Мариупольская драма"

В Израиле покажут спектакль "Маріупольська драма" ("Мариупольская драма"), основанный на свидетельствах очевидцев блокады, а потом авиаудара, от которого погибли сотни мирных жителей, скрывавшихся в театре Мариуполя. В спектакле задействованы актеры, которые находились в театре в марте 2022 года и сами пережили атаку. Они играют самих себя. В постановке использованы личные вещи актеров, фото- и видеоматериалы, снятые ими в театре. Пьеса написана украинским писателем и драматургом Александром Гаврошем. Режиссер-постановщик – Евгений Тищук.

После атаки на театр выжившие актеры объединились в группу под названием "Театр без крыши" при поддержке Закарпатского театра. Главный режиссер и художественный руководитель объединения – Геннадий Дибовский.

Спектакль "Мариупольская драма" уже был показан в Польше, Германии и Великобритании.