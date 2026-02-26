x
26 февраля 2026
|
последняя новость: 17:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 февраля 2026
|
26 февраля 2026
|
последняя новость: 17:21
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Выжившие актеры разрушенного театра Мариуполя представят в Израиле спектакль "Мариупольская драма"

Театр
Война в Украине
время публикации: 26 февраля 2026 г., 16:20 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 16:20
Выжившие актеры разрушенного театра Мариуполя представят в Израиле спектакль "Мариупольская драма"
AP Photo/Alexei Alexandrov

В Израиле покажут спектакль "Маріупольська драма" ("Мариупольская драма"), основанный на свидетельствах очевидцев блокады, а потом авиаудара, от которого погибли сотни мирных жителей, скрывавшихся в театре Мариуполя. В спектакле задействованы актеры, которые находились в театре в марте 2022 года и сами пережили атаку. Они играют самих себя. В постановке использованы личные вещи актеров, фото- и видеоматериалы, снятые ими в театре. Пьеса написана украинским писателем и драматургом Александром Гаврошем. Режиссер-постановщик – Евгений Тищук.

После атаки на театр выжившие актеры объединились в группу под названием "Театр без крыши" при поддержке Закарпатского театра. Главный режиссер и художественный руководитель объединения – Геннадий Дибовский.

Спектакль "Мариупольская драма" уже был показан в Польше, Германии и Великобритании.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook