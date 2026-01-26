x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Бывшая заложница Даниэла Гильбоа записывает музыкальный альбом

Заложники
Музыканты
время публикации: 26 января 2026 г., 11:01
Бывшая заложница Даниэла Гильбоа записывает музыкальный альбом
Roy Alima/Flash90

Бывшая заложница Даниэла Гильбоа поделилась на своей странице в социальной сети Instagram фрагментом новой песни, релиз которой ожидается в ближайшее время. Эта композиция входит в дебютный альбом Гильбоа, над которым она работает вместе с музыкантом и продюсером Гилом Вайном.

Гильбоа также вступила в профсоюзы творческих работников АКУМ и "Эшколот", что позволит ей получать авторские отчисления за свои произведения и исполнения. Альбом станет первым официальным проектом бывшей заложницы как независимой исполнительницы и автора песен.

Даниэла Гильбоа – наблюдательница ЦАХАЛа. 7 октября 2023 года она была похищена террористами ХАМАСа. Освобождена по сделке после 477 дней плена в Газе.

