Шоу Меган Маркл на Netflix не вошло даже в топ-1000 и может быть закрыто

Лаифстайл-шоу герцогини Сассекской "С любовью, Меган" не смогло попасть даже в 1000 самых просматриваемых программ Netflix. На фоне слабых показателей появились сообщения о том, что проект не будет продлен на третий сезон.

Второй сезон шоу занял 1124-е место по просмотрам в период с июля по декабрь 2025 года, собрав всего около 2 млн просмотров. Проект уступил по популярности как новым релизам, так и сериалам прошлых лет, включая "Аббатство Даунон". Критики назвали проект вымученным и неубедительным.

Сериал был снят в арендованном доме в Монтесито, Калифорния, и показывал Маркл за готовкой, беседами и творческими занятиями с друзьями. После премьеры шоу Меган Маркл также представила сезонное обновление своего бренда As Ever, расширив линейку продуктами питания.

Проект стал частью пятилетнего контракта Сассексов с Netflix, стоимость которого, по сообщениям СМИ, составляла около 100 млн долларов. Ранее в рамках этого соглашения вышел документальный сериал "Гарри и Меган", ставший самым успешным документальным дебютом платформы, однако последующие проекты пары не смогли повторить этот успех.