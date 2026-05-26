American Music Awards 2026: триумф южнокорейской группы BTS

Церемония вручения музыкальных наград American Music Awards 2026 прошла вечером 25 мая в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Шоу, которое вела певица и актриса Куин Латифа, транслировалось в прямом эфире телеканалом CBS.

Главным победителем стала южнокорейская группа BTS: коллектив, открывший церемонию заранее записанным номером с концерта, впервые за четыре года появился на сцене AMA и получил три награды, включая главный приз – "Артист года". BTS также победили в номинации "Песня лета" с композицией Swim, возглавлявшей Billboard Hot 100, и были признаны лучшими K-pop исполнителями среди мужчин.

Несколько наград получил Sombr: на сцене ему вручили премии за лучшую рок/альтернативную песню (Back to Friends) и лучший рок/альтернативный альбом (I Hardly Knew Her), а позднее организаторы сообщили, что он также победил в категории "Прорыв в рок/альтернативной музыке".

Премию "Песня года" получили EJAE, Одри Нуна и REI AMI, вокальные исполнительницы проекта HUNTR/X из анимационного фильма KPop Demon Hunters, за композицию Golden, восемь недель возглавлявшую Hot 100.

По числу номинаций лидировала Тейлор Свифт – восемь; за ней следовали Морган Уоллен, Сабрина Карпентер, Оливия Дин и Sombr – по семь номинаций.

Победители AMA определяются голосованием поклонников.