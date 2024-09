Ещё одно возвращение: группа The Cure выпустила первую новую песню за 16 лет

Знаменитая британская группа The Cure выложила на интернет-платформы почти 7-минутную композицию "Alone" с длинным инструментальным вступлением. Это первая новая песня за 16 лет, которую поклонники The Cure слышат в студийной версии – до сих пор музыканты играли новые композиции только живьём на концертах. "Alone" войдёт в 14-й студийный альбом ансамбля, "Songs of a Lost World", намеченный к выходу 1 ноября 2024 года.

На сегодняшний день последний альбом The Cure – "4:13 Dream", изданный в 2008 году. В отличие от других ансамблей, объявивших в последние месяцы о сенсационном возвращении к творческой деятельности – Oasis и Linkin Park, – The Cure функционировали как живая группа все эти полтора десятка лет, более того, прославились уникальными по продолжительности концертами: по три часа и дольше. Однако студийный материал проект в этот период не выпускал.

Группа The Cure была основана в Великобритании в 1978 году вокалистом и автором песен Робертом Смитом, возглавляющим её и поныне. В разные годы музыку ансамбля классифицировали как постпанк, готический и альтернативный рок. Среди хитов The Cure – в частности, песни "Friday I"m in Love", "Just Like Heaven", "Lovesong", "Lullaby" и многие другие.