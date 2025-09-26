x
26 сентября 2025
|
последняя новость: 08:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 сентября 2025
|
26 сентября 2025
|
последняя новость: 08:32
26 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Paramount+ выпускает сериал о резне на фестивале Nova к 7 октября

Премьера
Израильское Кино
Сериал
время публикации: 26 сентября 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 08:21
Ротем Села
Oren Ben Hakoon/Flash90

В годовщину "черной субботы" американская кинокомпания Paramount выпустит четырехсерийный сериал "Красная тревога" ("Red Alert") об атаке террористической организации ХАМАС на фестиваль Nova и окрестные кибуцы.

Премьера мини-сериала на Paramount+ состоится ровно в годовщину – 7 октября 2025 года. В аннотации к шоу говорится, что проект это "личные истории мужества, вплетенные в кинематографическое повествование о разрушительной террористической атаке, превратившей юг Израиля в зону войны".

Режиссер проекта – Леор Шефец, который также написал сценарий сериала вместе с Рут Эфрони и сценаристами Кинерет Пелед и Иданом Хубелем.

В мини-сериале "Красная тревога" снялись актеры Ротем Села, Мики Леон, Хишам Сулейман, Хен Амсалем, Ротем Абуав, Исраэль Атиас, Сара Вино и Нево Катан. Они играют гражданских и офицеров, чьи истории переплетаются, когда им приходится бороться за выживание.

Премьера сериала состоится также на израильском канале Keshet 12 5 октября.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 16 сентября 2025

Телеканал HBO Max покажет сериал о 7 октября в США