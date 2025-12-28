Видео с акции протеста "харедим": полицейский бьет, душит и бросает на землю подростка
В социальные сети попало видео, снятое во время разгона акции протеста "харедим" в Бат-Яме. Пользователи соцсетей обсуждают чрезмерное применение силы полицейскими.
На одном из видео запечатлено, как полицейский дает пощечину несовершеннолетнему юноше, затем локтевым захватом фиксирует голову и затем бросает его на землю.
Пресс-служба полиции сообщила, что инцидент проверяется. Генеральный инспектор полиции Дани Леви распорядился до окончания расследования отстранить полицейского от оперативных действий.
Инцидент произошел в районе перекрестка Гиват Шмуэль во время акции протеста радикального ультраортодоксального движения "Пелег Иерушальми" против ареста религиозных уклонистов от службы армии. Демонстранты на 2,5 часа перекрывали для движения транспорта 4-е шоссе.
שוטר תקף ילד בהפגנת החרדים נגד הגיוס בבני ברק ״כי צעק לשוטרים נאצים״: אירוע אלימות משטרתית שכבר לא חריג בהפגנות- ילד שהשתתף בהפגנה הותקף בסטירת לחי על ידי שוטר שהפיל אותו על הריצפה, לטענת עדי ראייה ״כי צעק לעבר השוטרים נאצים״. pic.twitter.com/SwK7SCkEEs— daniel amram – דניאל עמרם (@danielamram3) December 28, 2025