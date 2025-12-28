x
28 декабря 2025
Израиль

Видео с акции протеста "харедим": полицейский бьет, душит и бросает на землю подростка

Полиция
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 28 декабря 2025 г., 19:58 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 20:10
Видео с акции протеста "харедим": полицейский бьет, душит и бросает на землю подростка
David Cohen/Flash90

В социальные сети попало видео, снятое во время разгона акции протеста "харедим" в Бат-Яме. Пользователи соцсетей обсуждают чрезмерное применение силы полицейскими.

На одном из видео запечатлено, как полицейский дает пощечину несовершеннолетнему юноше, затем локтевым захватом фиксирует голову и затем бросает его на землю.

Пресс-служба полиции сообщила, что инцидент проверяется. Генеральный инспектор полиции Дани Леви распорядился до окончания расследования отстранить полицейского от оперативных действий.

Инцидент произошел в районе перекрестка Гиват Шмуэль во время акции протеста радикального ультраортодоксального движения "Пелег Иерушальми" против ареста религиозных уклонистов от службы армии. Демонстранты на 2,5 часа перекрывали для движения транспорта 4-е шоссе.

Израиль
