Многократный лауреат Каннского кинофестиваля вызвал критику за участие в иранском показе

Турецкий режиссер Нури Бильге Джейлан, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, вызвал критику со стороны Иранской ассоциации независимых кинематографистов (IIFMA) за то, что якобы согласился принять участие в правительственном кинофестивале "Фаджр". В открытом обращении к Джейлану IIFMA призвала турецкого режиссёра пересмотреть своё участие в кинофестивале, заявив, что его присутствие "фактически укрепляет образы культурной ситуации в стране, которые правительство стремится продвигать, – образы, не соответствующие реальному опыту тех, кто сталкивается с цензурой, репрессиями и ограничениями".

Согласно информации, опубликованной на сайте фестиваля, Джейлан приглашен в качестве почетного гостя. При этом иранские и турецкие СМИ пишут, что режиссер будет президентом жюри фестиваля. Если информация подтвердится, это будет уже не первый раз, когда турецкий режиссер сотрудничает с иранскими киноинститутами. В октябре этого года он проводил серию мастер-классов в Тегеране на спонсируемом государством мероприятии под названием "Слава кино".

Кинофестиваль "Фаджр" – главный междануродный кинофестиваль в Иране, который проходит при официальной государственной поддержке. Фестиваль пройдет в городе Шираз с 26 ноября по 3 декабря. В программе участвует 45 фильмов из 30 стран.

Нури Бильге Джейлан – многократный лауреат различных премий Каннского кинофестиваля. Помимо "Золотой пальмовой ветви" за картину "Зимняя спячка" в 2014 году, режиссер удостоился Гран-при Канн в 2002 году за фильм "Отчуждение", приз ФИПРЕССИ за картину "Времена года" в 2003 году, Приз за лучшую режиссуру за фильм "Три обезьяны" в 2008 году и второго Гран-при за ленту "Однажды в Анатолии".